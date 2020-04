Wygrana walka o ludzkie życie – policjanci oddziałów prewencji wspólnie z medykami reanimowali mężczyznę Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czwartkowy wieczór (2 kwietnia) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. uzyskał informację, że na jednej z gorzowskich ulic mężczyzna siedzący na ławce stracił przytomność i osunął się na ziemię. Pierwsi na miejscu pojawili się policjanci oddziałów prewencji, którzy od razu przystąpili do czynności reanimacyjnych. Później do pomocy przybyli ratownicy medyczni – dzięki wspólnym, profesjonalnym działaniom ratunkowym udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny, którego przewieziono do szpitala.

Służba w Policji to przede wszystkim zobowiązanie dane społeczeństwu, że w chwilach zagrożenia życia, kiedy liczą się minuty, a nawet sekundy pomagamy wszystkim, którzy takiego pomocy potrzebują. Nieważne, czy policjant jest na służbie czy w czasie wolnym – zawsze jest na posterunku, gotowy nieść pomoc i ratunek. Taki też jest każdy policjant oddziałów prewencji. Funkcjonariusze ci na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek na ulicach miast, w czasie imprez masowych takich jak zgromadzenia publiczne, mecze żużlowe i piłkarskie. To twardzi, skoncentrowani na swojej pracy i obowiązkach służbowych policjanci.

W czwartkowy wieczór (2 kwietnia) policjanci IV Plutonu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. patrolowani gorzowskie ulice. Kilkanaście minut przed godziną 20 dostali informację, że na ulicy Energetyków mężczyzna siedzący na ławce stracił przytomność i osunął się na ziemię. Wiedząc, że w takiej sytuacji liczą się minuty, a nawet sekundy mundurowi natychmiast skierowali się w miejsce zdarzenia. Po dotarciu na miejsce przystąpili do sprawdzenia funkcji życiowych mężczyzny – jego tętno nie było wyczuwalne, a on sam nie oddychał. Policjanci przystąpili do resuscytacji i uciskania klatki piersiowej. Rozpoczęła się walka o życie mężczyzny. Na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, którego ratownicy przejęli od policjantów czynności ratunkowe. Wspólne działania policjantów i ratowników medycznych przyniosły wyczekiwany efekt – czynności życiowe ratowanego mężczyzny powróciły. Został on przewieziony do gorzowskiego szpitala, gdzie przebywa do tej pory pod opieką lekarzy.

Podczas tej interwencji liczyło się tylko jedno – przywrócenie czynności życiowych tego człowieka. Dla lubuskich policjantów ludzkie życie jest wartością najważniejszą.

Opracował: podkom. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: Portal POSCIGI.PL