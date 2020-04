Żagańscy policjanci przekonali mężczyznę, że warto żyć Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci podczas patrolowania ulic Żagania otrzymali informację, że na terenie parku znajduje się mężczyzna, który najprawdopodobniej chce popełnić samobójstwo. Szybka reakcja mundurowych, zdecydowane działanie, a przede wszystkim rozmowa i empatia wobec desperata odwiodły go od tego dramatycznego kroku.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu — sierż. Damian Borowski i sierż. Mateusz Bernat wykazali się empatią, doświadczeniem życiowym i profesjonalizmem. Podczas patrolu żagańskich ulic podszedł do nich przechodzień i powiedział, że chwile wcześniej rozmawiał w parku z mężczyzną, który najprawdopodobniej chce targnąć się na swoje życie. Z uwagi na to, że obszar parku jest znaczny policjanci potrzebowali więcej informacji, aby móc szybko zlokalizować miejsce jego przebywania. Wiedzieli, że w tej sytuacji liczyć się może każda sekunda. Nie czekając ani chwili policjanci udali się we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Tam napotkali mężczyznę, który oświadczył, że jego życie nie ma już sensu i zamierza je zakończyć. Oświadczył, że skłaniają go do tego dramatycznego kroku problemy osobiste. Policjanci z dużą dozą empatii zaczęli przekonywać mężczyznę do zmiany swojej decyzji. Tłumaczyli mu, że zawsze jest wyjście z sytuacji i nie musi decydować się na tak desperacki krok. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, którego ratownicy zaopiekowali się mężczyzną i przewieźli do szpitala.

Żagańscy stróże prawa wiedzą, że kiedy w grę wchodzi życie ludzkie trzeba działać natychmiast, bez chwili do stracenia. Codzienna służba, zdobywane w ich czasie doświadczenie pozwala policjantom na szybką ocenę sytuacji, profesjonalną reakcję i pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)