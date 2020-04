Zlikwidowana dziupla samochodowa, wykryte włamanie i kradzież w gminie Karczew Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwa odzyskane nissany x-trail skradzione w Niemczech, zabezpieczone silniki samochodowe oraz podzespoły i akcesoria, a także ujawnienie ponad 80 gramów amfetaminy i mefedronu, to efekt działań policjantów na terenie gminy Karczew. Praca karczewskich śledczych przekuła się w wyjaśnienie włamań i kradzieży w Otwocku Wielkim oraz Osiecku. W wyniku pracy operacyjnej policjantów, między innymi z północnopraskiej komendy, zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli zarzut paserstwa oraz posiadania substancji psychoaktywnych.

Na terenie gminy Karczew, na prywatnej posesji, policjanci odnaleźli i zabezpieczyli pojazdy oraz części, mogące świadczyć o przestępczym charakterze prowadzonej tam działalności. W rozbiciu samochodowej dziupli wzięli udział policjanci z Pragi Północ, wspomagani przez policjantów z Karczewa i Otwocka.

W efekcie działań, które przeprowadzono w tej sprawie, zlikwidowano samochodową dziuplę, w której miało prawdopodobnie dojść do demontażu dwóch nissanów x-trail, skradzionych na terenie Niemiec.

Dokładne przeszukanie opisywanej posesji, pozwoliło na odnalezienie i zabezpieczenie wspomnianych samochodów, a także silników, skrzyni biegów oraz innych samochodowych części. Oprócz tego policjanci odnaleźli i zabezpieczyli ponad 80 gramów białego proszku, który okazał się mefedronem i amfetaminą.

Na posesji, gdzie prawdopodobnie demontowano auta, zabezpieczono też pompy i siłowniki do bram. Dzięki skrupulatnej pracy śledczej karczewskich policjantów wykazano, że były one kradzione i pochodziły z włamania do garażu w Otwocku Wielkim oraz kradzieży w Osiecku. Część z tych przedmiotów już wróciła do właścicieli.

Do prowadzonej sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, mieszkańców powiatu otwockiego w wieku 29 i 38 lat. Obaj trafili do policyjnego aresztu, a później usłyszeli zarzuty karne.

W sprawę zaangażował się prokurator, który wspólnie z policjantami, zgromadził materiał dowodowy, wstępnie potwierdzający popełnienie przestępstw przeciwko mieniu oraz narkotykowych.

29-latkowi przedstawiono zarzut karny paserstwa, polegającego na ukrywaniu samochodów pochodzących z kradzieży oraz posiadania narkotyków. 38-latek usłyszał zarzut posiadania substancji psychoaktywnych.

Wobec 29-latka sąd w Otwocku, po rozpatrzeniu wniosku prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Zajmują się nią teraz policjanci z otwockiej dochodzeniówki.

(KSP)