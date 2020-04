Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku pomogli nieprzytomnej kobiecie Data publikacji 03.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku pomogli nieprzytomnej kobiecie. Funkcjonariusze widząc leżącą na ziemi 49-latkę, przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przywrócili jej czynności życiowe. Kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 02.04.br., policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku patrolując ulice gdańskiej Oruni, zauważyli leżącą kobietę, która jak się okazało, była nieprzytomna. Funkcjonariusze najpierw sprawdzili jej czynności życiowe i wyczuli oddech, który jednak po chwili zaczął zanikać. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Sierż. Kozłowski prowadził masaż serca, podczas gdy st.sierż. Polkowski prowadził asekurację, dodatkowo nie dopuszczał do gromadzenia się osób postronnych. Resuscytację prowadzono do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Działania prowadzone przez policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego doprowadziły do przywrócenia czynności życiowych kobiety.

Z wypowiedzi ratownika medycznego, który był na miejscu wynikało, że u kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia, a policjanci wykonali skutecznie masaż klatki piersiowej z pominięciem oddechów ratowniczych, które w tych okolicznościach nie były zalecane. Prowadzony masaż serca przyczynił się do utrzymania krążenia, dzięki czemu nie doszło do niedotlenienia mózgu, a w rezultacie do śmierci.

49-latka została przekazana pod opiekę lekarzy i trafiła do szpitala.

(KWP w Gdańsku / mw)