W podziękowaniu za wierną służbę…

Kiedy pies umiera, umiera cząstka przewodnika… Wielokrotnie służący w trakcie zgromadzeń i imprez masowych do utrzymania bądź przywrócenia porządku publicznego, w ramach interwencji, zatrzymywania, pilnowania i konwojowania. Wyróżniał się znakomitym węchem, brał udział w tropieniu śladów za sprawcami przestępstw i osobami zaginionymi.

To właśnie HARYS. Do końca swych dni służył wiernie w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, był partnerem i najlepszym przyjacielem mł. asp. Radosława Sworobowicza. Ten 9-letni owczarek niemiecki nazywany przez swojego przewodnika Zdzisiem, odszedł na zawsze za Tęczowy Most (z ang. Rainbow Bridge. Pierwsza wzmianka o Rainbow Bridge pojawiła się w roku 1993 w poście grupy dyskusyjnej na stronie internetowej rec.pets.dogs).

Powszechnie uważa się, że za Tęczowym Mostem następuje spotkanie opiekuna ze swoim ukochanym zwierzęciem, skąd razem udają się do nieba. Przewodnikowi współczujemy z całego serca… „bo żaden pies na świecie nie odchodzi całkiem, gdy z człowiekiem wymienią się duszy kawałkiem”.

Autor: mł. asp. Edyta Sułkowska