„Kiedy w nocy smacznie śpimy, dba o komfort mej rodziny” - podziękowania dla policjantów Data publikacji 06.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z podziękowaniami oraz pysznymi ciasteczkami w sobotni wieczór zawitały do żagańskiej jednostki mieszkanki Żagania, które właśnie takim gestem chciały podziękować policjantom za codzienną służbę. W tych trudnych czasach dla policjantów liczy się każdy miły gest i słowo.

„Kiedy w nocy smacznie śpimy, dba o komfort mej rodziny. Choć niewiele zrobić mogę, podziękować chcę dziś Tobie (…) czyńcie to co do tej pory, a ustąpią wszelkie spory”. W niecodzienny sposób żagańscy policjanci otrzymali podziękowania za trudną służbę, szczególnie w tym ciężkim dla nich czasie. W sobotni wieczór (4 kwietnia) podziękowania oraz upieczone ciasteczka trafiły do funkcjonariuszy. Tak miły gest, jaki stróże prawa otrzymali od mieszkanek Żagania oraz ich rodzin jest pokazaniem, że ich służba jest potrzebna, a poświęcenie doceniane.

Dla policjantów w całej Polsce sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest czasem ciężkiej i wytężonej służby. Każdego dnia mundurowi wspierają służby sanitarne, sprawdzają przestrzeganie zasad przez osoby objęte kwarantanną, kontrolują miejsca, gdzie mogą gromadzić się osoby, a poza tym sumiennie i systematycznie wykonują swoje codzienne obowiązki.

Jesteśmy po to, aby Wam służyć. Dziękujemy!

