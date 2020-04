Pędził z prędkością 140 km/h po mieście Data publikacji 06.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W weekend, policjanci z grupy SPEED, zatrzymali 14 praw jazdy na terenie Łodzi. Rekordzistą okazał się 30- latek, który nie posiadając uprawnień pędził ulicami Łodzi z prędkością 140 km/h .

Weekendowy rekordzista

Rekordzistą tego weekendu (04.04.2020 r. - 05.04.2020 r.) okazał się 30-letni kierujący oplem, który 5 kwietnia 2020 roku na ul. Aleksandrowskiej, pędził z prędkością 140 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje prędkość do 70 km/h. W trakcie prowadzonej interwencji okazało się, że łodzianin nie posiada i nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Mundurowi za popełnione wykroczenia ukarali mężczyznę dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 1000 zł. Natomiast pojazd, którym poruszał się 30-latek został odholowany na parking strzeżony.

Jechał 111 km/h, nie zatrzymał się do kontroli, spowodował wypadek drogowy.

4 kwietnia 2020 roku na al. Piłsudskiego policjanci z łódzkiej grupy SPEED prowadzili kontrolę prędkości. Około godziny 19.00 dokonali pomiaru prędkości mercedesa, który przy dozwolonej prędkości 60 km/h jechał z prędkością 111 km/h. Mundurowi po ujawnieniu wykroczenia, użyli sygnału do zatrzymania. Jednak kierujący zignorował podawany znak i zaczął uciekać patrolowi. Policjanci podjęli pościg za kierowcą m.in. ulicami starego Widzewa. W pobliżu skrzyżowania ulic Kopcińskiego i Narutowicza, kierujący mercedesem zignorował czerwone światło, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z oplem, jadącym ulicą Narutowicza w kierunku centrum. W wypadku, 3 osoby podróżujące oplem trafiły do szpitala. Szybko wyszła na jaw przyczyna ucieczki. Badanie stanu trzeźwości 46-letniego kierowcy wykazało w jego organizmie 0,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali kierującemu uprawnienia do kierowania. Wkrótce mężczyzna usłyszy szereg zarzutów m.in. spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania do kontroli drogowej, a także przekroczenia prędkości. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją Prokuratora 46-latek został zatrzymany w areszcie.

(KWP w Łodzi/js)