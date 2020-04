Uderzenie w narkobiznes na Dolnym Śląsku – policjanci zabezpieczyli blisko 16 kg środków odurzających Data publikacji 06.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowana linia produkcyjna do wytwarzania środków odurzających, przechwycone blisko 16 kg substancji zabronionych oraz zatrzymanych trzech mężczyzn mających związek ze sprawą, to efekt działania funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy w jednym z dolnośląskich powiatów przeprowadzili wraz z policjantami zajmującymi się cyberprzestępczością skuteczną realizację wymierzoną w narkobiznes.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową wraz z policjantami zajmującymi się cyberprzestępczością z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili w powiecie oleśnickim na Dolnym Śląsku skoordynowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Na podstawie wnikliwie prowadzonych sprawdzeń i obserwacji, mundurowi wytypowali posesję, gdzie może się odbywać produkcja narkotyków. Na podstawie zebranego materiału, w godzinach wieczornych policjanci weszli do precyzyjnie wybranych pomieszczeń, gdzie znaleźli kompletną aparaturę służącą do wytwarzania i przetwarzania środków odurzających, znaczne ilości różnych narkotyków oraz osobę zajmującą się produkcją zabronionych substancji.

Łącznie funkcjonariusze przechwycili blisko 16 kg substancji zabronionych w tym kokainę i marihuanę, które nie trafią już na rynek. Policjanci zabezpieczyli poza tym sprzęt do produkcji środków odurzających, wagę elektroniczną, trzy telefony komórkowe i gotówkę w kwocie blisko 20 tys. zł. Na miejscu zatrzymani zostali dwaj mężczyźni w wieku 36 i 26 lat.

W toku dalszych czynności, w wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do jednego z nich, mundurowi ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 100 tys. zł oraz dokumenty niebędące własnością zatrzymanego. Kolejnym etapem realizacji było zatrzymanie 31-latka, który również usłyszał zarzuty w tej sprawie.

Dwóch mężczyzn w wieku 36 i 26 lat, na wniosek prokuratury, zostało decyzją sądu tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Obecnie policjanci dalej szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy.

Przypomnijmy też, że za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)