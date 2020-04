Podziękowania za codzienną służbę łomżyńskim policjantom Data publikacji 06.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „… Wasza praca i podejmowane działania to pokorne służenie drugiej osobie, poświęcenie, które powinno być mocno zaakcentowane…” – to fragment podziękowania adresowanego do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Te ciepłe słowa, skierowali do funkcjonariuszy Pracownicy oraz Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie.

Policjanci zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom regionu współpracują z Sanepidem, Strażą Miejską czy Wojskiem. Funkcjonariusze każdego dnia nie tylko sprawdzają, czy osoby stosują się do kwarantanny, ale również czy nie potrzebują pomocy. To właśnie osoby objęte kwarantanną otrzymują często wsparcie od policjantów. W tym pracowitym okresie to przede wszystkim dobre słowo dodaje siły i motywuje do dalszej, ciężkiej pracy.

„Życie ludzkie jest z pewnością wartością bezcenną. Nieocenionym jest również narażanie swojego życia ratując cudze” - piszą w przesłanym podziękowaniu Pracownicy oraz Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Szczepankowie. Wszyscy bez wyjątku, martwimy się o zdrowie swoje i swoich bliskich. Taki miły gest motywuje policjantów do dalszej pracy i niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

(KWP w Białymstoku / kp)