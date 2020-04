Po kwarantannie podziękowali rudzkim policjantom Data publikacji 07.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Codzienne policyjne kontrole to dla wielu osób objętych kwarantanną miłe spotkanie z kimś z zewnątrz. Dalekie, ale często jedyne. Dwie rudzkie rodziny podziękowały ostatnio policjantom za to, że codziennie byli pod ich oknami nie tylko po to, aby sprawdzić, czy są w domu.

Każdego dnia policyjne partole wspierają służby sanitarne, kontrolując czy osoby objęte kwarantanną przebywają we wskazanym miejscu. Dla mundurowych, którzy co dzień nawiązywali kontakt z tymi samymi osobami, było to coś więcej niż obowiązek.

Jak podkreślają sami kontrolowani, sposób, w jaki policjanci prowadzili rozmowę, wykazywali zainteresowanie ich losem i często wspierali dobrym słowem, było dla nich otuchą w tym trudnym okresie. Policjanci twierdzą, że choć kontakt był przeważnie telefoniczny i wzrokowy, to nic nie stało na przeszkodzie, aby zażartować, uśmiechnąć się, pocieszyć czy też pogrozić palcem niesfornemu kilkulatkowi. Jak podkreśla jedna z mam, jej syn co dzień czekał na Panią policjantkę i błyskające koguty w policyjnym radiowozie. Tak niewiele było trzeba, aby w oczach chłopca zobaczyć radość. Dlatego po zakończeniu kwarantanny, rodzina z Rudy Śląskiej przekazała policjantom z „czwórki” własnoręcznie zrobione kwiaty i laurki z podziękowaniami.

Nasi policjanci zasłużyli na uznanie nie tylko tych dzieci i ich rodziców, ale również innych rudzian. Jedno z małżeństw przesłało podziękowania e-mailem. W swoich słowach wyrazili uznanie dla mundurowych za ich grzeczność, dobre słowo i chęć pomocy. Przy każdej kontroli stróże prawa pytali o ich samopoczucie, upewniali się, że niczego im nie potrzeba i starali się podtrzymywać na duchu w tym trudnym czasie.

Cieszy nas, że nasza codzienna służba jest tak ciepło odbierana przez mieszkańców Rudy Śląskiej. Obecne nasze działania to nie tylko kontrole osób przebywających na kwarantannie, ale i wszystkie inne zadania, które do tej pory realizowaliśmy. Każdego dnia patrolujemy ulice naszego miasta, podejmujemy interwencje, ścigamy piratów drogowych, przestępców, a przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo rudzian. Jesteśmy po to, by pomagać!

(KWP w Katowicach / mw)