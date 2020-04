Odpowie za rozboje i niestosowanie się do zakazu przemieszczania się Data publikacji 07.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawca dwóch rozbojów został ustalony i zatrzymany przez jastrzębskich śledczych. Ponieważ przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy, grozi mu o wiele surowsza kara. Policjanci ustalili ponadto, że ukrywając się przed organami ścigania, dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie przemieszczania się w czasie epidemii.

21 marca br. na ulicy Małopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju został zaatakowany 30-letni mężczyzna. Napastnik groził mu, pobił go oraz pozbawił wolności, po czym zabrał mu telefon, saszetkę z dokumentami oraz ukradł jego samochód.

Do podobnego zdarzenia doszło 3 kwietnia przy al. Piłsudskiego. Tym razem napastnik pozbawił wolności 19-latka, przetrzymując go w samochodzie. Na koniec zabrał mu tablet i odtwarzacz mp3.

Ustalenia jastrzębskich śledczych pozwoliły powiązać te dwa zdarzenia i ustalić ich sprawcę. Kryminalni namierzyli go w jednym z mieszkań przy ulicy Poznańskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Został tam zatrzymany 5 kwietnia br. i obecnie przebywa już w areszcie śledczym. O zastosowanie takiego środka zapobiegawczego wnioskowali śledczy, a sąd do tego wniosku się przychylił. 37-letni sprawca wcześniej był już skazany za podobne przestępstwa, odpowie więc w warunkach recydywy, za co kara jest o wiele surowsza.

Policjanci ustalili też, że sprawca, ukrywając się przed policją, poruszał się po mieście, nie stosując się do przepisów ograniczających przemieszczanie się w związku ze stanem epidemii. Informacja o tym została przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może w prowadzonym przez siebie postępowaniu ukarać taką osobę grzywną w wysokości do 30 tys. zł.

(KWP w Katowicach/js)