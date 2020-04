Policjanci wspierają osoby objęte kwarantanną. Przekazują żywość od anonimowych darczyńców Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowomiejscy policjanci wspomogli anonimowego darczyńcę w dostarczaniu żywności do osób objętych kwarantanną. Najbardziej potrzebujący i osoby starsze otrzymały wsparcie w postaci artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby.

W poniedziałek do funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Nowym Mieście nad Pilicą zgłosił się anonimowy darczyńca, który chciał przekazać paczki z żywnością i napojami osobom potrzebującym i starszym.



W trudnych czasach musimy sobie pomagać, dlatego policjanci, którzy na co dzień podczas służby sprawdzają osoby przebywające na kwarantannach pomogli darczyńcy. Podczas kontroli przekazali żywność najbardziej potrzebującym. Mundurowi akcję przeprowadzili we wtorek. Wszelkie produkty w czasie przedświątecznym na pewno zostaną wykorzystane.



Darczyńcy dziękujemy za zainteresowanie osobami będącymi w potrzebie oraz zaufanie wobec policjantów.

Autor: kom. Agnieszka Wójcik