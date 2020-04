Jechał w obszarze zabudowanym 139 km/h Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wrocławskiej drogówki zatrzymali mężczyznę jadącego jedną z ulic z prędkością o 69 km/h większą niż dozwolona w tym miejscu. Kierujący pojazdem osobowym na ograniczeniu prędkości do 70 km/h jechał aż 139 km/h. Policjanci na dynamicznego kierującego nałożyli mandat karany, a także zatrzymali jego prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Jakby tego było mało, 32-latek był poszukiwany.

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując wieczorem ulice miasta, zwrócili uwagę na kierującego poruszającego się znacznie szybciej niż dozwolone w tym miejscu 70 km/h. Funkcjonariusze przy wykorzystaniu nieoznakowanego radiowozu przeprowadzili pomiar prędkości - okazało się, że 32-latek jechał swoim autem z prędkością 139 km/h, przekraczając dopuszczalną w tym miejscu prędkość o 69 km/h.

Nie był to jednak koniec problemów wrocławianina, policyjna kartoteka jasno wskazała, że mężczyzna jest poszukiwany.

W związku z popełnionym wykroczeniem i obowiązującymi przepisami policjanci nałożyli na kierującego mandat oraz 10 punktów karnych. Zgodnie z artykułem 135 ustawy prawo ruchu drogowego policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, dlatego kontrola drogowa wiązała się również z zatrzymaniem jego prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest wciąż niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To, że obecnie na ulicach jest mniej pojazdów, nie znaczy, że można je traktować jak tor wyścigowy.

(KWP we Wrocławiu / js)