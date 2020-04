Stracili prawa jazdy za zbyt szybką jazdę Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym grozi mandat karny oraz utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Niestety nie wszyscy respektują obowiązujące przepisy. W ostatnich dniach grudziądzcy policjanci, w ramach działań grupy Speed, zatrzymali kolejnych dwóch takich kierowców.

W ostatnich dniach policjanci z grudziądzkiej drogówki ujawnili dwóch kierujących, którzy pomimo obowiązujących przepisów przekroczyli dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Funkcjonariusze z grudziądzkiej grupy Speed w miniony poniedziałek (06.04.2020 r.), na ulicy Peszkowskiego w Grudziądzu, zarejestrowali poczynania 37-letniego mieszkańca Gdańska, który kierował pojazdem marki BMW. Przeprowadzony pomiar wykazał, że przekroczył on dopuszczalną prędkość o 58 km/h. Tego samego dnia z prawem jazdy pożegnał się również inny kierowca BMW, którego policjanci zatrzymali do kontroli na ulicy Warszawskiej. Policyjny wideorejestrator wskazał, że 18-letni mieszkaniec Kwidzyna przekroczył dopuszczalną prędkość o 52 km/h.

Policjanci apelują do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku na drodze i jazdę zgodnie z przepisami. Przypominamy, że kierowca, który w terenie zabudowanym przekroczy dopuszczalną w tym miejscu prędkość o więcej niż 50km/h, straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy, jeśli w dalszym ciągu będzie kierował pojazdem. Jeśli w przedłużonym okresie kierowca ponownie siądzie za kierownicą, wówczas starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania.

(KWP w Bydgoszczy / js)