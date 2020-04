Policjanci i żołnierze patrolują Mazowsze. W Ostrołęce uratowali życie 20-latka. Apelujemy #zostanwdomu! Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilkunastu dni radomscy policjanci, wspierani przez żołnierzy z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu patrolują ulice miasta i sprawdzają, czy mieszkańcy przestrzegają nowych przepisów, które obowiązują obywateli w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa. Reagują na każdy przypadek łamania prawa i apelują o pozostanie w domach. W Ostrołęce wspólny patrol policjanta i żołnierza z 52 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Komorowie uratował życie 20-latkowi. Wspólne patrole są na całym Mazowszu.

Każdego dnia rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową. Z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym ją odbywamy. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim, czy sąsiadom.

Jednym z zadań funkcjonariuszy jest sprawdzenie, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się pod wskazanym adresem. Każdego dnia policjanci na Mazowszu otrzymują informacje dotyczące osób, podlegających kwarantannie domowej. Od kilku dni w całym województwie można zobaczyć policjantów oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpierają żołnierze z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Policjanci i żołnierze, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Korzystają z telefonów komórkowych. Radomscy policjanci patrolują także parki oraz okolice szpitali, by w razie potrzeby podjąć natychmiastową interwencję.

W Ostrołęce wspólny patrol policjanta i żołnierza z 52 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Komorowie uratował wczoraj życie 20-latkowi. Cała sytuacja miała swój początek o godzinie 10:35, kiedy to dyżurny ostrołęckiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego na ul. Witosa w Ostrołęce. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, kierujący renaultem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie oddzielające pasy ruchu, a następnie uciekł. Wbiegł do jednego z bloków i chciał wejść na dach, aby skoczyć. Osoby postronne próbowały go powstrzymać, lecz mężczyzna się cały czas wyrywał.

W klatce bloku był patrol składający się z policjanta i żołnierza WOT kontrolujący osoby poddane kwarantannie. Mundurowi słysząc wzywanie pomocy pobiegli na ostatnie piętro bloku, gdzie był otwarty właz wejściowy na dach. Zastali tam osobę postronną trzymającego za nogawkę spodni mężczyznę. Policjant bez chwili wahania podbiegł do mężczyzny i natychmiast podjął działania. 20-latek został sprowadzony przez patrol w bezpieczne miejsce. Mężczyzna był bardzo pobudzony, krzyczał i w pierwszej chwili nie było z nim kontaktu. Na miejsce wezwano pogotowie. Po zbadaniu go przez lekarzy, 20-latek został dla swojego bezpieczeństwa osadzony w policyjnym areszcie.

Pojazd, którym spowodował zdarzenie został odholowany na policyjny parking. Dalsze postepowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z ostrołęckiego wydziału dochodzeniowo-śledczego.

ZP KWP/podkom. Tomasz Żerański/KMP Ostrołęka