Kryminalni z Nakła zatrzymali podpalacza Data publikacji 08.04.2020 Nakielscy kryminalni zatrzymali 49-latka podejrzanego o podpalenia stogów na terenie gminy Kcynia. Straty, jakie spowodował swoim działaniem podpalacz opiewały na kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie śledczym.

Zgłoszenie o pierwszym pożarze stogu w jednej spod kcyńskich miejscowości policja otrzymała w listopadzie ubiegłego roku. Kolejne tego typu zgłoszenia wpłynęły w marcu i na początku kwietnia br. W każdym przypadku podpalacz podkładał ogień pod stogi z balotami słomy. Pokrzywdzeni, których mienie spłonęło, wycenili straty na łączną kwotę ponad 120 tysięcy złotych.

Podpalacz cieszył się wolnością do minionego poniedziałku (6.04.2020 r.), kiedy to jego personalia ustalili nakielscy kryminalni. Podejrzany został zatrzymany w jednej spod kcyńskich wsi i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili mu zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie i wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Do wniosku tego przychylił się oskarżyciel i o areszt dla podpalacza wystąpił do sądu.

Posiedzenie sądu odbyło się wczoraj, 07.04.2020 r., i zapadła decyzja, że najbliższe 3 miesiące 49-letni mieszkaniec kcyńskiej gminy spędzi w areszcie. Za zniszczenie mienia grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / js)