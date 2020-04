Podziękowania dla hajnowskich dzielnicowych Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podziękowania od osób, którym się pomogło, są dla policjantów najwyższym wyrazem uznania dla ich codziennego trudu. „ …To dzięki Waszej pracy, ofiarnej służbie i poświęceniu czujemy się bezpiecznie” – to fragment podziękowania skierowanego do dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Te ciepłe słowa, napisała do funkcjonariuszy osoba objęta kwarantanną domową.

Policjanci codziennie sprawdzają miejsca pobytu osób przebywających na kwarantannie domowej. W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Osoby te otrzymują często wsparcie od policjantów. W tym pracowitym okresie to przede wszystkim „dobre słowo” dodaje siły i motywuje do dalszej, ciężkiej pracy.

(KWP w Białymstoku / js)