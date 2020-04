Pomoc przyszła na czas Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Piekar Śląskich w ostatniej chwili uratowali kobietę, która próbowała popełnić samobójstwo. Mundurowi wynieśli 33-latkę na zewnątrz, po czym wyłączyli gaz i wywietrzyli wnętrze lokalu. Mieszkanka Piekar Śląskich po odzyskaniu przytomności została przekazana pod opiekę ratownikom medycznym, którzy zabrali ją do szpitala.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek. Dyżurny piekarskiej komendy przyjął zgłoszenie dotyczące osoby, która może chcieć popełnić samobójstwo. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, na miejsce natychmiast skierowany został patrol z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Przed wskazanym mieszkaniem stróże prawa wyczuli ulatniający się gaz. Bez chwili wahania policjanci weszli do środka, gdzie zauważyli nieprzytomną kobietę. Natychmiast wynieśli 33-latkę na zewnątrz, po czym, kontrolując nieprzerwanie jej parametry życiowe, otworzyli okna i odcięli dopływ gazu w lokalu. Mieszkanka Piekar Śląskich po chwili odzyskała przytomność. Chwilę później kobieta została przekazana ratownikom medycznym, którzy zabrali ją do szpitala.

(KWP w Katowicach / kp)