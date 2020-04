Strzelał do okien sąsiedniego budynku Data publikacji 08.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące ostrzelania z wiatrówki okien kamienicy w dzielnicy Łódź- Bałuty. Stróże prawa pojechali pod wskazany adres. W rozmowie z dwójką pokrzywdzonych funkcjonariusze ustalili, że ich okna uszkodził ktoś zamieszkujący w budynku mieszczącym się naprzeciwko.

7 kwietnia br. około godziny 17.00, policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia okien w jednej z kamienic na łódzkich Bałutach. We wskazane miejsce skierowano funkcjonariuszy z oddziału prewencji, którzy dotarli do dwóch pokrzywdzonych. Mężczyźni przekazali funkcjonariuszom, że z pobliskiego budynku ktoś strzelał do ich okien z wiatrówki. Stróże prawa bardzo szybko ustalili mieszkanie, z którego padły strzały. 65-letni lokator wytypowanego mieszkania nie przyznawał się do oddania strzałów. Jednak miał przy pasku wiatrówkę umieszczoną w parcianej kaburze. W jego mieszkaniu policjanci odnaleźli pojemnik ze śrutem. Ponieważ mężczyzna nadal utrzymywał, że to nie on strzelał, został zatrzymany do wyjaśnienia. Ostatecznie zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 65-latkowi zarzutów uszkodzenia mienia. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej spawie prowadzą policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi.

