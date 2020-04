22-latek zatrzymany za oszustwo „na policjanta” Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Kryminalni” z Komendy Wojewódzkiej zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu zatrzymali mężczyznę, który odbierał pieniądze od starszych osób oszukanych metodą „na policjanta”. 22-latek decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia. Pamiętajmy o tym, że policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy nieznanym osobom!

Policjanci z wydziałów kryminalnych KWP zs. w Radomiu oraz KPP w Zwoleniu w miniony poniedziałek zatrzymali mężczyznę, który odbierał pieniądze od starszych osób oszukanych metodą „na policjanta”. 22-latek wpadł w ręce mundurowych na terenie gminy Głowaczów. Zatrzymanie było wynikiem działań policjantów zajmujących się wykrywaniem oszustw. Szybko okazało się, że mężczyzna trzykrotnie odbierał pieniądze od starszych osób w różnych miejscowościach woj. mazowieckiego. Z ustaleń śledczych wynika, że schemat działania podejrzanego wyglądał podobnie. Do osób starszych dzwonił mężczyzna podając się za policjanta. Tłumaczy, że członek rodziny spowodował poważny wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję. Gdy przestępcom udawało się oszukać swoje ofiary, „kurier” odbierał od nich przesyłki z pieniędzmi i po potrąceniu umówionej kwoty przekazywał pieniądze dalej.

W ten sposób oszust wyłudził od starszych osób ponad 100 tys. złotych. Szczegółowe okoliczności tych zdarzeń nadal wyjaśniają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

22-latek usłyszał już zarzuty i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za oszustwo grozi kara do 8 lat więzienia.

Pamiętajmy!

Opowieści i preteksty, jakie tworzą i wykorzystują oszuści bywają bardzo różne. Jednak ich wspólnym elementem jest wytypowanie na przyszłe ofiary starszych i najczęściej mieszkających samotnie osób, zdobycie ich zaufania i przychylności. Bardzo często zaczyna się od zwykłego telefonu od rzekomego wnuczka, wnuczki, kuzyna, czy syna z prośbą o pilne pożyczenie pieniędzy. Po ich odbiór może zgłosić się inna, wcześniej ustalona osoba. Oszuści proszą także o przelewy na podane wcześniej konta. Czasem instruują, aby zostawić pieniądze w ustalonym, nietypowym miejscu.

Policjanci przypominają! Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa, musimy działać rozważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc podszywają się za bliskich. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. Nie dajmy się również nabrać na zachrypnięty, zmieniony głos rzekomego wnuczka oraz nie przekazujmy pieniędzy obcym. Jednak najważniejsze jest, by w takim przypadku zawsze najpierw skontaktować się z osobą, do której gotówka ma trafić, a o każdej próbie wyłudzenia natychmiast informować Policję.

W szczególności pamiętajmy o tym, że policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! NIGDY też nie proszą o przekazywanie pieniędzy nieznanym osobom.

Autor: asp. Krzysztof Gregorczyk