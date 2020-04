Policjant pomógł zablokować oszusta Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz wydziału do walki z cyberprzestępczością pomógł kobiecie odzyskać dostęp do jej konta na portalu społecznościowym, które ktoś przejął w celu przestępczym. Policjanci przestrzegają przed działaniem oszustów w sieci. Przełamują oni zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i do znajomych potencjalnej ofiary rozsyłają linki z prośbą o szybką pożyczkę lub zapłatę za przesyłkę. Oszustom chodzi o jedno — uzyskanie dostępu do konta bankowego i kradzież zgromadzonych tam oszczędności.

W miniony piątek, z funkcjonariuszem Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie, telefonicznie skontaktował się mężczyzna, który poinformował, że nieznana mu osoba przejęła konto znajomej na portalu społecznościowym. Następnie zaczęła rozsyłać wiadomości do znajomych i pod pretekstem pilnej płatności, prosiła o przekazanie kodu BLIK, wygenerowanego przez system bankowy. Podanie takiego kodu umożliwia wybranie pieniędzy z bankomatu lub dokonanie zakupów przez internet.

Dzięki instrukcjom, jakie podczas rozmowy telefonicznej, na bieżąco przekazywał pokrzywdzonej policjant, kobiecie udało się odzyskać konto i zamieścić informację o jego przejęciu. Następnie wprowadziła zmiany uniemożliwiające ponowne wykorzystanie jej konta przez sprawcę do dalszego wyłudzania pieniędzy.

Należy pamiętać, że w przypadku przejęcia naszego konta na portalu społecznościowym, wyłania się pewien algorytm postępowania. W pierwszej kolejności należy zmienić hasło do konta użytkownika przy wykorzystaniu narzędzi, jakie daje nam administrator portalu. Zmiana hasła pozwoli odzyskać konto i uniemożliwi ponowne zalogowanie się sprawcy. Kolejną kwestią jest zmiana hasła do konta adresu elektronicznego. Jest ono powiązane z kontem w portalu społecznościowym i wykorzystywane jest jako identyfikator użytkownika.

W dobie panującej pandemii koronawirusa nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu. Postarajmy się z większą częstotliwością zmieniać hasła dostępu do naszych kont. Jeżeli posiadamy konto, którego nie używamy od dłuższego czasu – dezaktywujmy je lub całkowicie usuńmy. Kiedy nie zaglądamy na takie konta, nie będziemy wiedzieli, że zostało ono przejęte przez osoby trzecie. W przypadku, kiedy do takiego konta podpięty jest adres elektroniczny, a zapomnieliśmy hasła – postarajmy się o jego odzyskanie i zmianę na inne. Długo nieużytkowane konta są łakomym kąskiem dla potencjalnych przestępców.

W przypadku korzystania z portalu społecznościowego warto rozważyć wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelniania oraz włączenie powiadomienia o niebezpiecznych logowaniach. W przypadku utraty dostępu do konta np. na portalu Facebook można skorzystać z adresu https://facebook.com/hacked. System administratora portalu zweryfikuje nasze dane i na tej podstawie otrzyma on konkretne, pasujące do sytuacji działania do wykonania, aby odzyskać kontrolę nad swoim kontem.

W przypadku otrzymania wiadomości z prośbą o kod Blik, ważna jest weryfikacja. Warto skontaktować się z taką osobą np. telefonicznie i zapytać, czy faktycznie potrzebuje ona naszych pieniędzy i wówczas podejmować decyzję o sposobie ich przekazania. Jeżeli jednak nie posiadamy żadnego innego źródła kontaktu, nie należy podawać informacji, które mogą nas narazić na utratę pieniędzy.

Niezmiernie ważne jest, aby zwracać uwagę i weryfikować otwierane przez nas wiadomości. Zdarzają się sytuacje, że klikanie w link, może przekierować nas do stron, które na pierwszy rzut oka nie wzbudzają w nas wątpliwości. Pod żadnym pozorem nie należy wypełniać formularzy, które wymagają od nas podania naszych wrażliwych danych identyfikacyjnych. Tym bardziej nie zaleca się przelewania pieniędzy na konta, celem weryfikacji.

W przypadku sklepów internetowych oraz akcji i ogłoszeń internetowych należy sprawdzić autentyczność zamieszczanych w nich ofert i zapoznać się z opiniami innych użytkowników. Nie dajmy się zwieść atrakcyjnym cenom. Z reguły w celu przyśpieszenia transakcji są one specjalnie zaniżane. Podczas każdej transakcji, kierujmy się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem oraz ostrożnością. Pozwoli to uchronić nas przed utratą pieniędzy.

Nie można pominąć faktu, że przestępcy czyhają na nasze dane osobowe, które są przez nich wykorzystywane np. do zaciągania na „nasz rachunek” różnego rodzaju zobowiązań finansowych. Posiadanie naszych danych pozwala na otwieranie rachunków bankowych, służących do działalności przestępczej.

Jeśli ktoś stał się ofiarą takiego przestępstwa, należy zgłosić to w najbliższej jednostce Policji. Można uczynić to także drogą elektroniczną, dołączając wszelkie istotne informacje oraz dane, które umożliwią identyfikację sprawcy.

(KWP w Rzeszowie / kp)