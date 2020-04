Policjanci zabezpieczyli naramiennik z epoki łużyckiej Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi odzyskali pochodzący z epoki łużyckiej naramiennik z brązu. Do sprawy został zatrzymany znalazca zabytku, który usłyszał zarzut przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Zarzuty usłyszał również syn mężczyzny, który chciał sprzedać znalezisko w internecie. Jako że bransoleta stanowi szczególne znaczenie historyczne, za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Łódzcy kryminalni 8 kwietnia 2020 r. otrzymali sygnał od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, że na jednej z aukcji internetowych zaoferowano do sprzedania przedmiot wyglądający jak bransoleta stanowiąca ważny i bezcenny zabytek historyczny. Policjanci przyjrzeli się ogłoszeniu i natychmiast przystąpili do działania. Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia namierzyli sprzedającego. Okazał się nim 29-latek, który wystawił naramiennik na sprzedaż na prośbę ojca. Kryminalni wspólnie z pracownikiem urzędu pojechali do jednej z podozorkowskich posesji. W rozmowie z 54-letnim ojcem sprzedającego ustalili, że mężczyzna jesienią 2019 r. podczas prac rolnych na polu wykopał przedmiot przypominający zabytkową bransoletę. Znalazca bezskutecznie próbował ją wycenić w sklepie jubilerskim, dlatego też poprosił syna o wystawienie naramiennika w internecie. 54-latek oddał kryminalny znalezisko, które zostało zabezpieczone do sprawy. Obecny na miejscu Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdził swoje przypuszczenia. Okazało się, że znaleziony naramiennik przedstawia szczególne znaczenie historyczne i kulturalne, gdyż pochodzi z okresu od 1300 r. p.n.e. do 500 r. n.e. 54-latek został zatrzymany i usłyszał już zarzuty przywłaszczenia rzeczy znalezionej. Zarzut pomocy w zbyciu usłyszał również syn mężczyzny. Jako że bransoleta stanowi szczególne znaczenie historyczne, za takie przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)