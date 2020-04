Sprawca podpaleń aresztowany Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom 6 kwietnia 2020 roku zduńskowolscy policjanci zatrzymali 25-latka podejrzewanego o dokonanie szeregu podpaleń, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Szadek. Mężczyzna na wniosek prokuratura został tymczasowo aresztowany. Za podpalenia, których skutkiem było zniszczenie mienia o łącznej wartości przekraczającej 200 tys. zł. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 5.

5 kwietnia 2020 roku zduńskowolscy policjanci zostali powiadomieni o dwóch podpaleniach, do których doszło w godzinach nocnych na terenie gminy Szadek. Nieznany sprawca podpalił odpady zgromadzone w punkcie skupu surowców wtórnych oraz stodołę w sąsiedniej miejscowości. Policjanci od razu przystąpili do pracy. Skrupulatnie analizując zebrane dowody i sposób działania sprawcy, kryminalni wytypowali mieszkańca Szadka podejrzewanego o ten proceder.

Już następnego dnia trafił on do policyjnego aresztu. Okazało się, że zatrzymany 25-latek odpowiada również za inne podpalenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach na terenie miasta i gminy Szadek. Zajmujący się sprawą funkcjonariusze ustalili, że latem 2019 roku dwukrotnie podpalił on kontenery ze śmieciami przy cmentarzu w Szadku, stertę słomy, a pod koniec ubiegłego roku, budynek gospodarczy. W marcu 2020 roku mężczyzna podpalił stodołę, w której spłonęła słoma i maszyny rolnicze.

Śledczy przedstawili podpalaczowi siedem zarzutów zniszczenia mienia poprzez podpalenie. Pokrzywdzeni tymi przestępstwami oszacowali straty na łączną kwotę ponad 200 tys. zł. Na wniosek prokuratora, podejrzany decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany. Za zniszczenie mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Łodzi/js)