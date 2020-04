69-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego został odnaleziony na terenie Gdańska Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkadziesiąt osób wczoraj i przedwczoraj wspólnie prowadziło działania poszukiwawcze zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie oraz Komisariat Policji w Szemudzie. Zaginiony 69-latek został odnaleziony około godziny 19:00 na terenie Gdańska. We wtorek około południa mężczyzna wyszedł z domu, a gdy przez dłuży czas nie wracał, rodzina zaczęła go szukać. Po pewnym czasie zaniepokojeni bliscy zgłosili zaginięcie funkcjonariuszom.

We wtorek wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 69-latka. Jak wynikało z przekazanych informacji przez najbliższych poszukiwanego, zaginiony mężczyzna wczoraj rano około południa wyszedł z domu w Koleczkowie. Gdy przez kilka godzin nie wracał, rodzina zaczęła go szukać. Wtedy też zaginięcie zostało zgłoszone policjantom.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze sprawdzali rejon pobliskiego lasu w rejonie jeziora w miejscowości Karczemki. Sprawdzone zostały różne miejsca, każdy sygnał od rodziny, każda informacja była weryfikowana. Policjanci rozpytywali okolicznych mieszkańców. Niestety nikt nie był w stanie powiedzieć, w którym kierunku poszła zaginiona, bowiem istniało kilka możliwości. W działaniach wzięło udział kilkudziesięciu policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz z jednostek podległych, a także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach. W działaniach brała udział Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Rozpoznawcza z PSP KMP Gdańsk z dronami i psami tropiącymi, funkcjonariusze Straży Leśnej, leśniczy, strażacy z PSP w Wejherowie z łodzią oraz strażacy z OSP z powiatu wejherowskiego i kartuskiego, członkowie Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdyni z quadami i urządzeniami GPS, członkowie ochotniczej grupy poszukiwawczej Gryf. Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z psami tropiącymi. W działania poszukiwawcze włączyły się także media. W akcji poszukiwawczej brał udział policyjny śmigłowiec Black Hawk.

Drugiego dnia trwających poszukiwań w środę wieczorem dzielnicowi z V Komisariatu Policji w Gdańsku podjęli interwencję wobec 69-latka, który przebywał w rejonie marketu budowlanego w Gdańsku Przymorze. Z mężczyzną był utrudniony kontakt, był zdezorientowany i nie wiedział gdzie się znajduje. Policjanci przewieźli go do komisariatu, aby ustalić i potwierdzić jego tożsamość, a także ustalić czy nie jest on poszukiwany. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów ani telefonu. W trakcie weryfikacji dzielnicowi ustalili jego tożsamość i potwierdzili, że jest on zaginionym mieszkańcem Karczemek, poszukiwanym przez policjantów z powiatu wejherowskiego.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji poszukiwawczej, za okazane wsparcie i natychmiastową pomoc.