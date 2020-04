Zatrzymany 46-latek podejrzany o zabójstwo swojej ciężarnej partnerki Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wytropili i zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo ciężarnej 35-latki. Zatrzymany był poszukiwany listem gończym i chciał przekroczyć granicę z Niemcami. Kryminalni zatrzymali mężczyznę na stacji benzynowej w Kołbaskowie. Wczoraj został on przewieziony do komendy, dziś będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

22 marca policjanci otrzymali zgłoszenie o znalezieniu przez rodzinę, w mieszkaniu, ciała ciężarnej 35-latki. Na miejscu zostały zabezpieczone ślady, wykonana została dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowe oględziny. Śledczy ustalili, że związek z zabójstwem kobiety może mieć jej partner, z którym od kilku dni nie można nawiązać kontaktu. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie. Poczynione w sprawie ustalenia dały podstawę do wydania listu gończego za mężczyzną.

Sprawę poszukiwań mężczyzny przejęli kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, wchodzący w skład Sekcji do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, współpracujący z policyjnymi poszukiwaczami. Śledczy ustalili, że poszukiwany 46-latek, od chwili ucieczki, cały czas zacierał za sobą ślady, zmieniał miejsce pobytu i pojazdy, którymi się poruszał. Policjanci ustalili również, że mężczyzna planuje opuścić granicę Polski. Wczoraj około godziny 19:00 policjanci zatrzymali podejrzanego na stacji benzynowej w Kołbaskowie. Mężczyzna był zaskoczony, nie stawiał oporu. 46-latek został przewieziony do komendy, dziś będą z nim wykonywane dalsze czynności procesowe. Do sprawy zostało zabezpieczone również auto, którym poruszał się mężczyzna.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.