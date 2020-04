Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Świąt Wielkanocnych

Warszawa, 09 kwietnia 2020 roku

"Nadzieja to cierpliwość czekania na to,

że spełnią się wszystkie Boże obietnice”.

Ks. Jan Twardowski

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,

Pracownicy Policji,

Emeryci i Renciści Policyjni,

Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Stowarzyszeń i Fundacji

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, pełen życzliwości i nadziei, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat natury splatają się w jedno. Świętujemy zwycięstwo życia nad śmiercią.

Niestety tegoroczne Święta będziemy obchodzić w bardzo trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, w czasie walki z epidemią.

W tym szczególnym okresie, w imieniu własnym oraz kierownictwa Policji, pragnę przekazać Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju i wiary.

Specjalne życzenia i podziękowania kieruję do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, którzy podczas tegorocznych Świąt będą z zaangażowaniem i poświęceniem realizować swoje zadania.

Z wielkim podziwem patrzę na to, jak deklarujecie swoją gotowość do podjęcia służby i pracy, rezygnując często z zaplanowanych urlopów, by każdego dnia być blisko ludzi realizując zadania, stojące przed naszą formacją w tym niełatwym czasie.

Z całego serca ogromnie dziękuję za to, że jesteście "na pierwszej linii frontu" i z konsekwencją wykonujecie powierzone Wam obowiązki służbowe, nierzadko narażając swoje życie i zdrowie — z dala od najbliższych.

Szczególną wdzięczność wyrażam Waszym Rodzinom i Bliskim — za ich wytrwałość, zrozumienie oraz wsparcie w tych trudnych chwilach.

Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, wykonującym obowiązki poza granicami kraju, życzę wytrwałości. Zdaję sobie sprawę, że rozłąka z bliskimi i przyjaciółmi jest szczególnie dotkliwa.

Najlepsze życzenia pragnę przekazać Rodzinom Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy polegli na służbie. Wierzę, iż szczególny nastrój Świąt Wielkiej Nocy pozwoli Wam spojrzeć w przyszłość ze spokojem i nadzieją.

Wszystkim Państwu życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wielkanoc jest źródłem radości i nadziei, które wypełniają nasze domy i serca. Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia.

Z wyrazami szacunku