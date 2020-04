Pomimo wielu zadań, znajdujemy czas, aby złożyć życzenia Data publikacji 09.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko wczoraj sprawdziliśmy prawie 127 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie, a od początku naszych działań to już niemal 2 miliony sprawdzeń. Niestety zdarzają się osoby nieodpowiedzialne. Pomimo tych dodatkowych zadań nałożonych na polską Policję znajdujemy również czas, aby szczególnie tym, którzy stosują się do wszystkich zaleceń i ograniczeń, a dodatkowo, gdy obchodzą urodziny złożyć życzenia!

Wczoraj sprawdziliśmy prawie 127 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. Łącznie to już blisko 2 miliony sprawdzeń. W ponad 300 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia, a w ok. 50 zwrócono się o pomoc m.in. w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci. Codziennie angażujemy do działań prewencyjnych, mając na celu egzekwowanie obecnie obowiązujących ograniczeń aż ok. 25 tys. funkcjonariuszy - policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy Straży Miejskich oraz żołnierzy, głównie z Żandarmerii Wojskowej. Policjanci każdego dnia dbają o Nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

W tym trudnym dla wszystkich czasie, pomimo wielu dodatkowych zadań, które sumiennie i wzorowo wypełniają funkcjonariusze polskiej Policji chcemy podziękować wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni i stosują się do wszystkich zaleceń i ograniczeń.

Podczas codziennych kontroli kwarantanny, znajdujemy nawet czas, aby oprócz tego sprawdzenia złożyć życzenia urodzinowe.

Policjantki z Kalisza tak właśnie uczyniły. Jednemu z mieszkańców miasta przebywającemu na kwarantannie w oryginalny sposób życzyły dużo zdrowia!

KGP