Powietrzny patrol - policyjni piloci helikoptera również dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mijają kolejne tygodnie walki z epidemią - do działań związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa codziennie kierowane są patrole policyjne. Funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby niestosujące się do wprowadzonych obostrzeń w przestrzeni publicznej. Do działań użyty został także policyjny helikopter.

Policjanci w trakcie codziennej służby sprawdzają, czy mieszkańcy dla bezpieczeństwa zdrowotnego stosują się do obostrzeń prawnych związanych między innymi z zakazem wstępu do określonych miejsc. Tereny zielone, parki i lasy to miejsca sprzyjające spotkaniom w plenerze, jednak w tym szczególnym, trudnym dla wszystkich okresie, powinniśmy odłożyć tego rodzaju plany w czasie.

Działania w zakresie sprawdzania, jak przestrzegane są obostrzenia, realizowane są przez patrole policyjne. Funkcjonariusze w trakcie realizacji tych zadań wykorzystali również policyjny helikopter. Dzięki niemu istnieje możliwość sprawdzenia większego obszaru "z góry".

Policyjne powietrzne patrole przy wykorzystaniu śmigłowca będą kontynuowane.

(KWP we Wrocławiu / mg)