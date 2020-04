Wielkanoc - #zostanwdomu z dala od wirusa i w trosce o bliskich Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tegoroczne Święta Wielkanocne bez wątpienia zapamiętamy jako szczególne. W trosce o zdrowie i życie swoich bliskich, zdecydowana większość z nas spędzie je w domu. Wszyscy musimy dostosować swoje zachowanie do trwającego stanu epidemii. Zrezygnujmy ze spotkań rodzinnych, wycieczek czy spacerów z bliskimi. Ważne jest, aby niezależnie od okoliczności, przestrzegać wprowadzonych zasad bezpieczeństwa i w ten sposób konsekwentnie ograniczać rozprzestrzenianie się COVID-19 - #zostanwdomu.

Mijają kolejne dni ogromnej mobilizacji nas wszystkich. To wysiłek zarówno lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych jak i policjantów, żołnierzy, strażaków oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, którzy od kilku tygodni z poświęceniem zwalczają rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ale to także trud wszystkich osób poddanych kwarantannie oraz tych, którzy od kilku tygodni większość czasu spędzają w domach, stosując się do zaleceń sanepidu.

Apelujemy by Święta Wielkanocne nie był pretekstem do zaniechania przestrzegania zasad bezpieczeństwa! Spędźmy je w miejscu zamieszkania, wyłącznie w gronie domowników - w ten sposób zagwarantujemy sobie i swoim bliskim, że nie narazimy ich na utratę zdrowia i życia.

Pamiętajmy, że krótka radość ze spotkania z rodziną może zamienić się w dramat choroby. Wirus nie ma przerwy świątecznej!

Pamiętajmy, że policjanci ruchu drogowego, pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się osób, będą kontrolować pojazdy. Przez cały świąteczny weekend będziemy patrolować drogi Opolszczyzny. Możemy więc spodziewać się sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz badania stanu trzeźwości. Jeśli okaże się, że podróż jest niezgodna z obowiązującym obostrzeniami, kierowcy musza się liczyć z tym, że będą zawracani i karani mandatami.

Wciąż obowiązuje zakaz przemieszczania się w celach turystycznych. Jeśli ktoś nie dostosuje się do obowiązującego zakazu popełnia wykroczenie, a tu zgodnie z przepisami może otrzymać mandat w wysokości nawet 500 złotych. Funkcjonariusz może też skierować dalsze postępowanie do sanepidu, wtedy konsekwencje finansowe mogą sięgać nawet 30 tysięcy złotych.

Przypominamy o ograniczeniach przy przewozie powyżej 9 osób. Kierowcy busów i autokarów muszą pamiętać o nakazach i obostrzeniach wynikających z przepisów. Należy zaznaczyć, że do każdej kontroli, policjanci podchodzą indywidualnie i z uwzględnieniem okoliczności podróży. Jeśli możesz - #zostanwdomu.

Przypominamy, że wprowadzone zasady bezpieczeństwa i obostrzenia z tym związane, obowiązują również w czasie świąt. Zarówno te dotyczące przemieszczania się w przestrzeni publicznej, zachowania odległości 2 metrów, zamkniętych parków i bulwarów czy maksymalnej ilości osób w sklepach i kościołach.

Warto jeszcze raz zapoznać się z nimi, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji czy nieporozumień. Sugerujemy, aby sięgać do oficjalnych i wiarygodnych źródeł informacji - o wprowadzonych i obowiązujących zasadach przeczytasz na stronie www.gov.pl