Policjanci zatrzymali poszukiwanego sprawcę wypadku drogowego Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Fordońscy policjanci zatrzymali 41-latka, który zbiegł z miejsca wypadku drogowego. Mężczyzna był sprawcą zdarzenia. Jego pasażerka w stanie ciężki trafiła do szpitala. Podejrzany będzie odpowiadać za szereg przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Ponadto, był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Będzie wniosek o tymczasowy areszt.

Do zdarzenia doszło wczoraj (09.04.2020) około godziny 18:00 na skrzyżowaniu ulic Akademickiej i Romanowskiej w Fordonie. Wówczas dyżurny bydgoskiej policji otrzymał informacje o zdarzeniu drogowym z udziałem pojazdu osobowego z autobusem miejskich linii. Na miejsce zostali skierowani policjanci ruchu drogowego.

Tam funkcjonariusze zastali służby ratunkowe, które udzielały pomocy poszkodowanym. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki Audi, jadąc ulicą Akademicką w stronę ulicy Rejewskiego, na skrzyżowaniu z ulicą Romanowskiej, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wjechał na czerwonym światle na skrzyżowanie doprowadzając do zdarzenia z autobusem linii nr 69.

W wyniku uderzenia rozbite audi zatrzymało się częściowo na przystanku tramwajowym. Osobom znajdującym się w autobusie na szczęście nic się nie stało. Natomiast w audi jechały trzy osoby. Dwoje pasażerów, w tym kobieta w stanie ciężkim, zostali przewiezieni do szpitala. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili personalia kierowcy. Informacja o „zbiegu” natychmiast trafiła do patroli. W poszukiwania włączyli się też kryminalni z fordońskiego komisariatu. W międzyczasie mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny, ustalili świadków oraz zabezpieczyli zapisy z monitoringu.

Późnym wieczorem kryminalni namierzyli i zatrzymali kierowcę audi w jednym z bloków przy ulicy Sucharskiego. Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej. Po sprawdzeniu danych w policyjnej bazie okazało się, że 41-latek jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Od zatrzymanego została pobrana krew do badań. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Dzisiaj (10.04.2020) kryminalni z Fordonu doprowadzili 41-latka do prokuratury. Tam oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, ucieczki z miejsca wypadku oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Podejrzany przestępstw tych dokonał w warunkach tzw. recydywy. Wcześniej był skazany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jeśli wyniki laboratoryjne potwierdzą obecność alkoholu w jego organizmie w trakcie zdarzenia, wówczas będzie odpowiadać dodatkowo za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze wnioskują o tymczasowy areszt.

(KWP w Bydgoszczy / kp)