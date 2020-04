Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia! W tym trudnym okresie Ty też możesz pomóc... #zostanwdomu Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W tym szczególnym okresie, związanym z wytężoną pracą, napływają do nas słowa wsparcia od dzieci. Do złotoryjskiej jednostki Policji wpłynęły podziękowania od 9-letniego Macieja. W jego własnoręcznie wykonanej laurce czytamy: „DZIĘKUJEMY ZA TO, ŻE JESTEŚCIE I NAM POMAGACIE. ŻYCZYMY WAM ZDROWYCH, WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT”. Z kolei mundurowi z Wrocławia otrzymali kolorową laurkę od 7-letniej Zosi. Do nietypowej przesyłki dołączony był list od rodziców dziewczynki. Piszą w nim, że ich córka została zachęcona inicjatywą Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser-Dudy do składania wyrazów wdzięczności osobom, które podczas nadchodzących świąt Wielkiej Nocy nie będą mogły być ze swoimi rodzinami.

Droga Zosiu, Drogi Maćku, życzymy Wam zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Mamy świadomość tego, że musicie teraz większość czasu spędzać w domu. Pamiętajcie jednak, że policjanci, strażacy, pracownicy służby zdrowia i wszystkie inne osoby pełniące służbę, czuwają teraz nad Waszym bezpieczeństwem.

Dziękujemy też wszystkim mieszkańcom za pamięć oraz słowa wsparcia, które w tym trudnym okresie mają szczególną moc! Dla nas jest to czas wytężonej pracy i poświęcenia dla społeczeństwa. Dla Was - jest to kolejny egzamin z odpowiedzialności i dbałości o zdrowie i życie swoje oraz innych ludzi. Dlatego tak ważne jest zrozumienie wprowadzonych obostrzeń, które w tym momencie są jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Za każdy miły gest i każde miłe słowo serdecznie dziękujemy, przypominając, że Ty też możesz pomóc... #zostanwdomu.

(KWP we Wrocławiu)