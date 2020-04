Areszt, 10 tysięcy złotych grzywny i 8 mandatów Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 31-latek w czasie odbywania kwarantanny wychodził z domu, robił zakupy i łamał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za nieprzestrzeganie kwarantanny inspektor sanitarny nałożył na niego grzywnę w wysokości 10 tys. złotych. Mężczyzna usłyszał też zarzuty niestosowania się do wyroku sądowego i został ukarany 8 mandatami karnymi.

W środę (08.04.2020 r.), białostoccy policjanci zatrzymali 31-latka, który podczas kwarantanny jeździł na zakupy. Mężczyzna siadał za kierownicę, pomimo że miał sądowy zakaz kierowania. Gdy kilka dni wcześniej policjanci pojechali do 31-latka sprawdzić, czy stosuje się do zasad kwarantanny, w rozmowie telefonicznej przekazał im, że potrzebuje kilkanaście minut, by podejść do okna, ponieważ w tej chwili bierze prysznic. Mundurowi czekali na niego. W tym czasie jeden z nich wszedł do klatki schodowej, gdzie zobaczył wbiegającego po schodach 31-latka. Jak się okazało mężczyznę, który powinien być w kwarantannie w swoim mieszkaniu. 31-latek w trakcie rozmowy przekazał policjantom informację, że był w odwiedzinach u rodziców i nie ma najmniejszej ochoty stosować się do zasad kwarantanny. Następnej nocy na numer alarmowy zadzwonił pracownik jednej ze stacji benzynowych w Białymstoku i powiedział policjantom, że na stację przyjechał młody mężczyzna. Dodał, że wie kim on jest, ponieważ pisały o nim gazety. Policjanci natychmiast zidentyfikowali mężczyznę i kolejnego dnia w południe zatrzymali go w jego domu. Śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że 31-latek trzykrotnie łamał zakaz sądowy dotyczący kierowania pojazdami. Pierwszy raz miał miejsce w lipcu 2019 roku, kolejne dwa przypadki dotyczyły ostatnich dni. Policjanci ustalili też, że mężczyzna kilkukrotnie łamał zasady kwarantanny i obowiązujące obostrzenia, za co został ukarany 8 mandatami karnymi. Inspektor sanitarny w drodze decyzji administracyjnej nałożył również na 31-latka karę w wysokości 10 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał również 3 zarzuty niestosowania się do wyroku sądu. 31-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 31-latek trafił do aresztu.

(KWP w Białymstoku / js)