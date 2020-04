10 tysięcy złotych w środę, 15 tysięcy złotych w piątek Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To nie wygrana na loterii, ale wysokość kar pieniężnych, jakie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju na wniosek policjantów nałożył na 30-latka, który nie przestrzegał zasad kwarantanny.

Przypomnijmy. W poniedziałek 6 kwietnia w Busku – Zdroju w okolicy budynku, w którym znajduje się miejsce zbiorowej kwarantanny, miała miejsce interwencja Straży Miejskiej. Powodem było zgłoszenie, że osoby objęte przymusową izolacją nie przestrzegają jej, a ponadto mogą spożywać alkohol. W wyniku tego zdarzenia, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju, w środę Powiatowy Inspektor Sanitarny na 30-letniego mężczyznę nałożył karę administracyjną w wysokości 10 tysięcy złotych.

Tego samego dnia po południu, podczas patrolu, strażnicy miejscy znowu zauważyli znanego im 30-latka w towarzystwie 23-letniej kobiety. Para siedziała na ławeczce po drugiej stronie ulicy, przed budynkiem, w którym kwarantannie poddany był mężczyzna. Ponadto popijał on piwo w miejscu zabronionym. Strażnicy miejscy sporządzili dokumentację, która niezwłocznie trafiła do buskich policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju ponownie wystąpiła do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożenie kary administracyjnej. Dziś na mężczyznę została nałożona kara finansowa, tym razem jest to kwota 15 tysięcy złotych.

Policjanci poprowadzą kolejne już czynności wyjaśniające dotyczące nieprzestrzegania przez 30-latka zarządzeń leczniczych przy chorobach zakaźnych. Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny nawet do 5 tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie też za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. Za nierespektowanie przepisów dotyczących przemieszczania się tylko w uzasadnionych przypadkach przed sądem stanie także towarzysząca 30-latkowi kobieta.

(KWP w Kielcach/js)