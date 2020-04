Poranił psa maczetą Data publikacji 14.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności wydarzeń, do których doszło z 11 na 12 kwietnia 2020 roku na łódzkim Widzewie. Mężczyzna zaatakował psa sąsiada maczetą, dotkliwie raniąc zwierzę. Został zatrzymany. Usłyszał już zarzuty. Decyzję co do środka zapobiegawczego podejmie dzisiaj prokuratura.

12 kwietnia 2020 roku około godziny 11.00 policja została powiadomiona o zdarzeniu, do którego doszło poprzedniego dnia późnym wieczorem. Jego dokładny przebieg, z uwagi na różne wersje, jest ustalany. Jedno jest pewne, że 38-letni mężczyzna zaatakował psa sąsiada, zadając mu kilka ciosów maczetą. Właściciel zwierzęcia w tym czasie spał i dopiero kiedy następnego dnia zobaczył u swojego psa obrażenia, powiadomił Policję. Sprawca w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Badanie podczas interwencji Policji wykazało w jego organizmie jeszcze ponad 3 promile alkoholu. Wydał funkcjonariuszom obie maczety. Trafił do policyjnego aresztu. Pies został przewieziony przez Animal patrol SM do łódzkiego schroniska przy ul. Marmurowej, gdzie udzielono mu pomocy weterynaryjnej. Przechodzi rekonwalescencję po operacji.

Za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/ mw)