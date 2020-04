Siedziała na zewnętrznym parapecie nie spodziewając się wizyty policjantów. Mundurowi wciągnęli ją do mieszkania, ratując jej życie Data publikacji 14.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Informację sugerującą zamiar popełnienia samobójstwa wysłała swojemu bratu jedna z mieszkanek Legnicy. Mężczyzna niezwłocznie poinformował o tym policjantów. Funkcjonariusze szybko zareagowali. Kobieta nie zauważyła, kiedy weszli do jej mieszkania. Gdy byli już blisko, chwycili ją za pas i wciągnęli do środka, ratując tym samym życie.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odebrał zgłoszenie dotyczące kobiety, która zamierzała popełnić samobójstwo. 20-latka wysłała swojemu bratu wiadomość tekstową z informacją niepozostawiającą złudzeń co do jej zamiaru. Dyżurny natychmiast skierował policjantów w miejsce zamieszkania legniczanki.

Kiedy pod wskazany adres przyjechali mundurowi, zastali otwarte drzwi od lokalu. Z wnętrza pomieszczenia dobiegała głośna muzyka. Po wejściu do środka jednego z pokoi funkcjonariusze zauważyli siedzącą na zewnętrznym parapecie okna kobietę, która nie trzymała się niczego. Wykorzystując fakt, że 20-latka nie zauważyła, kiedy policjanci weszli do środka, podeszli do niej, chwycili za pas i wciągnęli ją do środka. Kobieta zaczęła się szarpać i krzyczeć, aby ją puścili, bo nie chce już dłużej żyć. Mundurowi zaczęli rozmawiać z legniczanką oraz wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Z uwagi na stan nietrzeźwości, kobietę umieszczono w izbie wytrzeźwień.

To kolejny przykład szybkiego i profesjonalnego działania policjantów, gdzie osobie, która chciała odebrać sobie życie udzielono pomocy na czas.

(KWP we Wrocławiu/js)