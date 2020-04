Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 14.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z chorzowskiej drogówki zatrzymali 18-letniego bytomianina, który chwilę wcześniej na rynku w Chorzowie ugodził nożem 35-latka. Jak się okazało, podejrzany uciekał ze sklepu, w którym prawdopodobnie dokonano kradzieży. Gdy został ujęty przez 35-latka, który ruszył za nim w pościg, wyciągną nóż i ugodził nim ścigającego go mężczyznę. 18-latek usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet 25-letni pobyt w więzieniu.

W trakcie kontroli centrum przesiadkowego w Chorzowie do policjantów ruchu drogowego podbiegł mężczyzna i poinformował ich, że przed chwilą na rynku młody mężczyzna ugodził nożem innego mężczyznę. Po upewnieniu się, że pokrzywdzonemu pomocy przedmedycznej udziela inna policyjna załoga, mundurowi z drogówki natychmiast ruszyli w pościg za sprawcą. Jadąc ul. Kościuszki, zauważyli poszukiwanego 18-latka i niezwłocznie go zatrzymali.

Sprawą zajęli się śledczy z chorzowskiej komendy. Jak ustalili, około 19:30 do jednego ze sklepów w rejonie rynku weszły trzy osoby i po chwili go opuściły. Wówczas jeden z klientów poinformował właściciela, że osoby te chyba ukradły coś ze sklepu. Właściciel wybiegł za nimi i próbował ich złapać, a do pościgu dołączyło się jeszcze dwóch mężczyzn. W pewnym momencie udało im się chwycić jednego ze sprawców. Wówczas ten wyciągnął nóż i ugodził jednego z nich.

18-latek usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet 25-letni pobyt w więzieniu.

(KWP w Katowicach / mw)