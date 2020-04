Groźby, pistolety, rewolwery, amunicja i areszt dla podejrzanego Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci stołecznego wydziału wywiadowczo-patrolowego wspólnie z kryminalnymi z Wawra zatrzymali 35-latka, który groził sąsiadowi przedmiotem przypominającym broń, a także posiadał 7 jednostek broni palnej i 740 sztuk amunicji bez zezwolenia. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Stołeczni wywiadowcy pełniący służbę na terenie Wawra zostali skierowani na miejsce gróźb karalnych z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Policję wezwał właściciel domu, który wynajmował innym osobom pokoje. W rozmowie z nim funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej przyszedł do niego jeden z jego lokatorów i powiadomił, że sąsiad zaczepił go, przyłożył do głowy przedmiot przypominający broń i mu groził.

Policjanci od razu przystąpili do działania. Przy wsparciu kryminalnych z komisariatu przy ulicy Mrówczej zatrzymali 35-latka. W chwili interwencji mężczyzna za paskiem spodni miał pistolet, do tego pałkę teleskopową i nóż w kieszeni. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli pistolety, rewolwery, w sumie 7 jednostek broni palnej, 760 sztuk amunicji kaliber 9 mm, noże, bagnet, pałki i latarki z paralizatorami. 35-latek trafił do policyjnej celi.

Śledczy przeprowadzili niezbędne ustalenia, przesłuchali świadków, wykonali czynności zarówno operacyjne, jak i procesowe. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu dwóch zarzutów, posiadania bez zezwolenia broni i amunicji oraz gróźb karalnych przy użyciu przedmiotu przypominającego broń. W sądzie na wniosek prokuratury zastosowano wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

(KSP/ js)