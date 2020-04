Próbowała potrącić policjanta Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 10 lat w więzieniu może spędzić 27-letnia mieszkanka powiatu cieszyńskiego. Kobieta, kierując fiatem seicento, nie zatrzymała się do kontroli i uciekała łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego. Podczas próby jej zatrzymania próbowała potrącić policjanta, a na koniec uderzyła w radiowóz. Badanie alkomatem wykazało, że miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie usłyszała zarzuty. Na wniosek śledczych prokurator objął ją policyjnym dozorem.

Do zdarzenia doszło w nocy z 11 na 12 kwietnia br. w Milówce. Pełniący tam służbę policjanci z komisariatu w Rajczy zobaczyli jadącego z dużą prędkością fiata seicento. Dali kierowcy sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował go i zaczął uciekać. Po kilkukilometrowym pościgu pojazd się zatrzymał. Gdy policjanci podbiegli do samochodu, kierowca zaczął cofać próbując potrącić jednego ze stróżów prawa. Policjant odskoczył, a kierujący seicento uderzył w radiowóz, po czym zamknął się w środku samochodu. Okazało się, że kierującą była 27-letnia mieszkanka powiatu cieszyńskiego. Policjanci wybili szybę w pojeździe, zabrali kobiecie kluczyki i zatrzymali ją. Badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie ponad 2 promile alkoholu. 27-latka trafiła do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty, w tym czynnej napaści na funkcjonariusza. Na wniosek śledczych prokurator objął ja policyjnym dozorem. Za popełnione przestępstwa w więzieniu może spędzić nawet 10 lat.

(KWP w Katowicach/js)