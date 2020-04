Mundurowi uratowali poszkodowanego w wypadku Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z wodzisławskiej komendy wyjaśniają okoliczności wczorajszego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty. Pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie udzielił jako pierwszy przejeżdżający tamtędy strażak, a następnie reanimację kontynuowali rybniccy policjanci. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu udało się przywrócić czynności życiowe u 71-latka. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ciężko rannego mężczyznę do szpitala.

Wczoraj po godzinie 13.00 policjanci z wodzisławskiej drogówki zostali wezwani do obsługi zdarzenia drogowego w Połomi na ulicy Granice. Na miejscu wstępnie ustalono, że kierujący rowerem elektrycznym z niewiadomych przyczyn jadąc z górki stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył w znak drogowy. Przejeżdżający tamtędy strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej Świerklany zauważył rannego mężczyznę w rowie i jako pierwszy udzielił mu pomocy. Mężczyzna był nieprzytomny i nie dawał oznak życia, dlatego konieczna była jego reanimacja. Po chwili do pomocy dołączyli rybniccy policjanci, którzy zajęli się poszkodowanym i kontynuowali uciski klatki piersiowej do czasu przyjazdu karetki. Dzięki ich zaangażowaniu mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe. Ciężko ranny 71-latek został przetransportowany śmigłowcem do katowickiego szpitala. Trwa wyjaśnianie dokładnych przyczyn i okoliczności zdarzenia.

Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię na drodze!

(KWP w Katowicach / kp)