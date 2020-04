Szaleńcza ucieczka nietrzeźwego kierowcy. W tle – liczne kradzieże Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Słubic dzięki wnikliwej pracy wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże na terenie miasta. Podejrzanego 26-latka policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej. Mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. W trakcie ucieczki przed policyjnym radiowozem nie reagował na wydawane mu przez funkcjonariuszy wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. 26-latek usłyszał 11 zarzutów dotyczących kradzieży, jazdy w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej.

Kryminalni ze Słubic prowadzili sprawę dotyczącą kradzieży katalizatorów na terenie Słubic. Policjanci podjęli szereg działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Tylko dzięki wnikliwej i skrupulatnej pracy oraz na podstawie zebranych informacji, mundurowi ustalili, kto stoi za kradzieżami.

W minioną niedzielę (12 kwietnia) policjanci z Wydziału Prewencji wpadli na trop sprawcy, który zajmował się tym nielegalnym procederem. Patrolując miasto zauważyli na ul. Mieszka I-go osobową hondę, którą kierował podejrzany o kradzieże katalizatorów. Kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. Mężczyzna jechał z bardzo dużą prędkością, nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne. W trakcie szaleńczej ucieczki wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego. Po kilkuminutowym pościgu, policjanci zablokowali pirata drogowego. Okazało się, że 26-letni mieszkaniec powiatu słubickiego jest nietrzeźwy, miał blisko promil alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci znaleźli przy nim woreczki z amfetaminą.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 11 zarzutów m.in. kradzieży, posiadania środków odurzających, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej. Swoim przestępczym działaniem 26-latek spowodował straty w wysokości blisko 13 tysięcy złotych. Wobec podejrzanego prokurator na wniosek policjantów wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

podkom. Magdalena Jankowska

KPP w Słubicach