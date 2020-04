Dwukrotnie złamał przepisy dotyczące zasad kwarantanny Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wniosek o ukaranie został skierowany do sądu wobec 40-latka z gminy Janów Lubelski. Mężczyzna dwukrotnie złamał przepisy dotyczące kwarantanny. Janowski Sandepid natomiast nałożył na mężczyznę karę 10 tys. grzywny za nieprzestrzeganie tych przepisów.

Oba zdarzenia miały miejsce na początku kwietnia. 40-letni mieszkaniec gminy Janów Lubelski, wobec którego wprowadzono procedurę kwarantanny nie zastosował się do obowiązującego go zakazu. Mężczyzna opuścił miejsce wyznaczone do przebywania.



Wobec powyższego faktu, wniosek o ukaranie został przesłany do sądu. Informacja o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny została przesłana również do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim. Sanepid zastosował wobec 40-latka grzywnę w wysokości 10 tys. złotych.

Policjanci kolejny już raz przypominają, że osoby objęte kwarantanną mają obowiązek przebywać we wskazanym przez siebie miejscu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych. Każdy z nas dbając o bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich oraz wszystkich obywateli naszego kraju powinien odpowiedzialnie przestrzegać obowiązujących procedur.

FŁ