Nieletni recydywista w kradzionym samochodzie Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom To już kolejne kłopoty z prawem 16- letniego mieszkańca miasta. Nieletni, który w minioną niedzielę uciekł z ośrodka wychowawczego na terenie województwa mazowieckiego, w kilkanaście godzin zdążył popełnić kilka przestępstw. Tym razem na jego koncie była kradzież dostawczego opla, jazda pod wpływem alkoholu, posiadanie marihuany oraz najprawdopodobniej kradzież roweru. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

W nocy z poniedziałku na wtorek do dyżurnego kieleckiej komendy miejskiej wpłynęło pilne zgłoszenie. Około godziny 0:30 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna informując, że młody mężczyzna jedzie kradzionym busem ulicą Jagiellońską. Sygnał trafił do wszystkich, będących w służbie policjantów, którzy rozpoczęli poszukiwania białego forda. Jadący w kierunku Ślichowic samochód zauważyli mundurowi z Komisariatu Policji IV w Kielcach. Siedzący za kierownicą skradzionego busa nastolatek, na widok radiowozu porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo, jednak szybko został dogoniony i zatrzymany przez policjantów. Wówczas do pracy wkroczyli śledczy, którzy ujawnili szereg przewinień młodego kielczanina.

Ford został chwilę wcześniej skradziony przez 16 -latka z przyblokowego parkingu. Nieletni wykorzystał fakt, że auto nie zostało zamknięte, a w środku znajdowały się kluczyki. Okazało się także, że przy sobie miał zawiniątko, z zawartością około 5 gramów suszu, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana. Badanie alkomatem wykazało, że 16- latek miał w swoim organizmie ponad 0,6 promila alkoholu. Na tym najprawdopodobniej nie koniec. Wyszło bowiem na jaw, że młody kielczanin ukradł rower, który został odzyskany przez kryminalnych. W tym przypadku pokrzywdzony jeszcze nie zgłosił faktu przestępstwa w jednostce Policji, dlatego śledczy z Komisariatu Policji II w Kielcach prowadzą dalsze ustalenia.

16- latkiem wkrótce ponownie zajmie się sąd dla nieletnich.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach