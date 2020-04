Oszustwa metodą na tzw. "BLIK" - nie podawaj obcym swoich danych dostępowych do profilu społecznościowego! Data publikacji 15.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Strzeż pilnie swoich danych dostępowych do kont na profilach społecznościowych ! Nie udostępniaj ich nikomu pod żadnym pozorem. Przestępcy wykorzystując naiwność ofiar, wykradają dane do kont na ich profilach społecznościowych, logują się do nich, a następnie potencjalnego pokrzywdzonego, który znajduje się w grupie znajomych, proszą o szybką pożyczkę na zakupy.

Nie daj się nabrać! Ostrzegamy przed jedną z form oszustwa internetowego. Sprawcy najpierw kradną dane dostępowe do konta na profilu społecznościowym swojej ofiary. Uzyskują je w podstępny sposób - dla przykładu osoby zainteresowane obejrzeniem jakiegoś filmu proszone są o zweryfikowanie się co do posiadanego wieku. W trakcie tej weryfikacji pokrzywdzeni proszeni są o dane, "dzięki którym potwierdzony zostanie ich wiek". Podając je, umożliwiają sprawcom przejęcie ich konta. Oszuści podszywając się pod osobę, której właśnie skradli tożsamość w koncie na profilu społecznościowym, wykorzystując zaufanie, proszą jej znajomych o podanie hasła „Blik”. Dodają, że właśnie stoją przy kasie i chcą zapłacić za zakupy, ale ich karta płatnicza akurat w tym dniu straciła ważność.

Bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść pozorom. Czytajmy także dokładnie komunikaty przychodzące na telefon podczas każdej transakcji. Taka forma kontaktu może się okazać zwykłym oszustwem. My natomiast możemy stracić swoje oszczędności, ponieważ przestępcy zamiast stać przy kasie, stoją właśnie przy bankomacie i wypłacają nasze ciężko zarobione pieniądze.

Przypominamy wszystkim użytkownikom komputerów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń z dostępem do internetu o kilku ważnych kwestiach:

pilnujmy swoich haseł dostępowych i pamiętajmy, aby wprowadzone hasła nie były możliwe do odszyfrowania przez osoby nieupoważnione; dla bezpieczeństwa co kilka miesięcy zmieniajmy je,

pamiętajmy o wylogowywaniu się z aplikacji za każdym razem po zakończeniu jej użytkowania,

nie otwierajmy maili od nieznanych nam nadawców, a co najważniejsze zawartych w nich załączników,

pamiętajmy, aby nie wpisywać w przypadku wystąpienia wątpliwości swojego loginu oraz hasła,

naszą czujność powinny wzbudzić wszelkie podejrzane sytuacje, w których jesteśmy proszeni o dane dostępowe do naszego profilu społecznościowego.

(KWP we Wrocławiu / mg)