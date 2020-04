Policjanci przekazali szpitalowi ponad 3500 litrów alkoholu przemysłowego Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zgierscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą realizując swoje zadania, wielokrotnie zabezpieczają alkohol nielegalnego pochodzenia. Właśnie taka przemysłowa substancja została dziś przekazana do Szpitala w Zgierzu. Dzięki współpracy funkcjonariuszy ze zgierskim Urzędem Skarbowym 3659 litrów płynu odkażającego wesprze codzienną walkę lekarzy, pielęgniarek i personelu z koronawirusem.

Pomysł pojawił się w głowach policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją. Wiedzieli oni, że w policyjnym magazynie znajdowała się spora ilość alkoholu, który może zostać wykorzystany w szczytnym celu. Gdyby nie trafił do szpitala, prawdopodobnie zostałby zutylizowany. Te 3659 itrów funkcjonariusze zabezpieczyli podczas jednej z realizacji na terenie powiatu zgierskiego. Wsparcie przełożonych oraz Urzędu Skarbowego w Zgierzu doprowadziło do finalizacji tej wspaniałej inicjatywy.

Policjanci w swojej codzienności nie raz narażają się i poświęcają dla dobra innych tak jak cała służba zdrowia. Dlatego wiedzą jak każde, nawet najmniejsze wsparcie, jest cenne.

(KWP w Lodzi / kp)