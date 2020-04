Policjantka z kutnowskiej komendy, po służbie szyje maseczki ochronne Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Na co dzień służy w kutnowskiej komendzie, angażuje się w codzienną walkę z epidemią. W ostatnim czasie w sposób bardzo szczególny pomaga również potrzebującym poza służbą - szyje wspólnie z mamą maseczki ochronne dla dzieci z domu dziecka.

Policjantka z własnych oraz pozyskanych materiałów od innych policjantów szyje maseczki ochronne. A wszystko to robi w czasie wolnym od służby.

Już dzisiaj pierwsze z nich trafiły do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie. W szyciu maseczek pomaga jej mama, która to nauczyła ją pierwszych kroków przy maszynie. Jak sama mówi, sprawia jej to wiele radości i satysfakcji, że w czasie wolnym może również nieść pomoc innym. Zapału i chęci nie brakuje. Kolejne partie maseczek trafią do domu dziecka już wkrótce.

(KWP w Łodzi / mg)