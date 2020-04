List z okazji 20-lecia powstania Centralnego Biura Śledczego Policji od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister

Spraw Wewnętrznych

i Administracji

Warszawa, 15 kwietnia 2020 r.

Pan insp. Paweł Półtorzycki

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji

Szanowny Panie Komendancie,

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze,

Pracownicy Cywilni CBŚP,

dziś mija 20 lat od momentu powstania elitarnego Centralnego Biura Śledczego do walki z najgroźniejszą przestępczością. Biuro do 2014 r. funkcjonowało w strukturze Komendy Głównej Policji, a następnie zostało wyodrębnione jako samodzielna jednostka – CBŚP. Dwie dekady intensywnych działań na rzecz bezpieczeństwa Polaków najlepiej obrazują liczby. 3,5 tysiąca rozbitych grup przestępczych, 90 tysięcy ustalonych podejrzanych oraz zabezpieczenie 43 ton narkotyków – to wszystko pokazuje, jak potrzebne w naszym kraju jest Centralne Biuro Śledcze Policji.

Takie wyniki nie byłyby możliwe bez poświęcenia funkcjonariuszy, którzy codziennie na terenie całego kraju wykonują swoje trudne i często niebezpieczne zadania. Pragnę skierować słowa uznania i najwyższego szacunku do wszystkich Państwa, którzy tworzyli i tworzą tą elitarną jednostkę. Walcząc z przestępczością wielokrotnie narażacie swoje zdrowie i życie. Jesteście profesjonalistami, którzy doskonale rozumieją, jak duża odpowiedzialność spoczywa na Waszych barkach. Nieustający rozwój, międzynarodowa współpraca i dostęp do nowoczesnego sprzętu sprawiają, że zawsze jesteście o krok przed przestępcami. Dzięki temu opinia publiczna regularnie dowiaduje się o kolejnych udanych realizacjach CBŚP.

Panu Komendantowi, wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym CBŚP życzę dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Jestem przekonany, że codzienna służba w tak wyjątkowej formacji jest źródłem nieustającej satysfakcji. Dzięki Państwa determinacji i zaangażowaniu w wykonywanie codziennych obowiązków Polacy każdego dnia mogą czuć się bezpiecznie. Życzę dalszej determinacji w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych spraw na kolejne dekady działania Biura.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji