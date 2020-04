Nielegalny alkohol przekazany przez policję i prokuraturę posłuży ratownikom medycznym do dezynfekcji Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W obliczu ogromnego zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne każda ich ilość jest na wagę złota. Wczoraj (15.04) blisko 95 litrów alkoholu etylowego, który został zabezpieczony w toku postępowania prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Zamiejscowym Wydziałem Prokuratury Krajowej, zostało przekazane do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, celem wykorzystania go do dezynfekcji. Nielegalny towar będzie mógł być teraz wykorzystany przez służby medyczny do tego, aby zadbać o bezpieczeństwo pracowników i pacjentów.

Podczas kolejnych tygodni walki z epidemią koronawirusa wciąż rośnie zapotrzebowanie na wszelkie środki dezynfekcyjne. Już po raz kolejny, w odpowiedzi na te potrzeby, dolnośląska policja wspólnie z prokuraturą przekazują służbom medycznym uzyskany w toku wykonywanych działań nielegalny alkohol, celem wykorzystania go podczas codziennej pracy.

W tym konkretnym przypadku płyn został przejęty w trakcie prowadzonego śledztwa, podczas którego ujawniono i zabezpieczono butelki z zawartością łącznie blisko 95 litrów 93% alkoholu etylowego. Postępowanie prowadzone było przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP we Wrocławiu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa dotyczyła zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się między innymi kradzieżą luksusowych pojazdów i ich legalizacją.

14 kwietnia br. prokurator nadzorujący przedmiotowe śledztwo wydał postanowienie o przekazaniu przejętego alkoholu na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, celem wykorzystania go do dezynfekcji. W dniu wczorajszym (15.04) płyn trafił do wałbrzyskich ratowników medycznych, gdzie pomoże w codziennej walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

(KWP we Wrocławiu / kp)