Policjanci uratowali życie kobiecie Data publikacji 16.04.2020 Bielańscy mundurowi z ogniwa patrolowo-interwencyjnego uratowali życie 38-letniej kobiecie. Natychmiastowa reakcja policjantów oraz podjęta przez nich resuscytacja krążeniowo-oddechowa pozwoliła na przywrócenie funkcji życiowych. Kobieta została przekazana załodze karetki pogotowia ratunkowego i zabrana do szpitala.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komendy na Bielanach, na skrzyżowaniu ulic Pułkowej i Marymonckiej zauważyli auto z włączonymi światłami awaryjnymi, a obok leżącą nieprzytomną kobietę i reanimujących ją mężczyzn. Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę pogotowia i przejęli czynności ratownicze od osób, które znajdowały się na miejscu zdarzenia. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, policjanci skutecznie prowadzili resuscytację, co doprowadziło do przywrócenia funkcji życiowych 38-latki. Kobieta trafiła do szpitala.

(KSP / kp)