W kilkadziesiąt sekund „zarobił” 20 puntów karnych i stracił prawo jazdy

Zaledwie kilkadziesiąt sekund wystarczyło 30-letniemu kierowcy mercedesa, by zgromadzić na swoim koncie 20 punktów karnych oraz stracić prawo jazdy. Kierowcę, który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego, zatrzymała prężnie działająca grupa Speed z Tychów. Apelujemy o rozwagę na drodze — szaleńcze przejażdżki mogą zakończyć się tragedią.

Nie trudno sobie wyobrazić jak może zakończyć się jazda w mieście z nadmierną prędkością i bez wyobraźni. Dlatego policjanci grupy Speed z tyskiej drogówki natychmiast reagują na rażące wykroczenia na drodze, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci przerwali szaleńczą jazdę 30-letniego kierującego mercedesem. Mężczyzna nie dość, że przekroczył dozwoloną prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, to jeszcze wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Zarówno przekroczenie dozwolonej prędkości, jak i wyprzedanie w rejonach przejść dla pieszych jest jedną z głównych przyczyn najbardziej tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Przy takiej prędkości zderzenie z pieszym na pasach to zwykle dla niego wyrok śmierci. Kierujący stracił prawo jazdy, a na jego konto trafiło 20 punktów karnych oraz 600 złotych mandatu.



Przypominamy, że nadmierna prędkość może zabić! Niestety niektórzy kierujący zapominają lub, co gorsza, ignorują ten fakt, narażając swoim zachowaniem nie tylko swoje zdrowie i życie, ale również bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego po raz kolejny apelujemy o rozsądek na drodze!

(KWP w Katowicach/js)