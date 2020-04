Nie dajmy się koronawirusowi Data publikacji 16.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służby ratownicze i mundurowe od początku epidemii aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczeństwa. W czasie służby narażone są na ewentualny kontakt z osobami mogącymi być nosicielami koronawirusa. Dlatego też kapela Państwowej Straży Pożarnej zwraca się ze śpiewającym apelem o mówienie prawdy w czasie kontaktu z ratownikami i mundurowymi.

Jak podkreśla brygadier Jarosław Wasylik, wokalista kapeli Państwowej Straży Pożarnej, to zbitka różnych filmików, które przesłali mu ratownicy i policjanci. Oczywiście wykorzystał również sceny ze służby strażaków. Klip ten niesie przekaz trudnej i odpowiedzialnej pracy służb, które w tym nietypowym dla wszystkich czasie starają się zapewnić poczucie bezpieczeństwa, starając się robić to z uśmiechem na twarzy. To obraz pustych sieradzkich ulic, a jednocześnie pozytywny obraz postawy mieszkańców, którzy w zdecydowanej większości przestrzegają obowiązujących aktualnie obostrzeń. Jednocześnie klip niesie przekaz i apel o szczerość wobec służb w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

www.youtube.com Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu

(KWP w Łodzi / mw)